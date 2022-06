Idą duże zmiany w Xbox Cloud Gaming? Obsługa klawiatury i myszy to dopiero początek

xCloud, udostępniany nadal jako wersja beta w ramach usługi Xbox Game Pass, już od dawna pozwala odpalać gry z chmury na Xboksach, pecetach i urządzeniach mobilnych (a do tego dochodzą właśnie aplikacje na telewizory). Jak dotąd mieliśmy jednak do czynienia z tytułami rodem z konsol, do obsługi których potrzeba było używać pada (lub symulującego go ekranu dotykowego, w niektórych przypadkach z dopasowanym do wybranego danego tytułu układem wirtualnych klawiszy). Teraz to się zmienia.