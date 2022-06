Project Moorcroft to wewnętrzna nazwa programu udostępniania gier demo w ramach Game Passa. Zapytacie, po co oferować w Game Passie wersje demo, skoro cały ten program polega na udostępnianiu pełnych wersji gier. Mowa bowiem o demówkach gier, które są jeszcze w produkcji. Całość jest porównywana do pokazów na E3, gdzie fani mogli ograć kilka poziomów gry na długo przed premierą. Teraz będzie to możliwe w domu, na swojej kanapie, bez czekania kilku godzin w kolejce.