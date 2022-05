Poza powyższymi Stickami, Microsoft ma też w najbliższych miesiącach wydać aplikacje Xboxa na systemy webOS i Tizen, a więc na te wykorzystywane przez LG i Samsunga w ich telewizorach. Aplikacje te umożliwią dostęp do usługi Xbox Cloud Gaming na tych samych zasadach, co w przypadku opisywanych wyżej Sticków. Kontroler do gier gracz będzie musiał zapewnić sobie sam i sparować go z telewizorem przez Bluetooth.