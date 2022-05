Z tego względu trudno mi patrzeć poważnie na zapowiadaną mini-konsolę Xbox, bo jeśli doświadczenie z grania w chmurze na oficjalnym hardwarze od Microsoftu ma być równie złe, jak jest dziś na smartfonach czy w przeglądarce, to o czym my w zasadzie rozmawiamy? Wróćmy do tej dyskusji za pięć lat, gdy Microsoft ogarnie swoje serwery na tyle, by były w stanie poradzić sobie z rosnącym zainteresowaniem, a infrastruktura sieciowa na świecie pozwoli na chmurową zabawę wszystkim, nie tylko uprzywilejowanej garstce użytkowników podłączonych do światłowodów (u których, jak u mnie, również nie jest kolorowo). Na tym zresztą polega swoisty paradoks nadchodzącego projektu Keystone. Ta konsola ma być ekstremalnie przystępna cenowo, więc zapewne ma też trafić do najmniej zamożnych użytkowników. Nie wiem jak w Stanach Zjednoczonych, ale w Polsce mniej zamożny konsument to również konsument ze słabszym łączem internetowym. Który może i będzie mógł sobie pozwolić na kupno taniego, malutkiego Xboksa, ale co z nim potem zrobi, jeśli infrastruktura sieciowa nie pozwoli mu na zabawę?