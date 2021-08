75 interakcji

Po sieci krążą zdjęcia przystawki do telewizora sygnowanej logo Xbox. Urządzenie spodoba się niedzielnym graczom, którzy nie planują zakupu konsoli, a chcieliby pograć sobie w gry z Game Passa dzięki funkcji xCloud — ale nie tylko im.

Od miesięcy krążą plotki o nowym produkcie ze stajni Microsoftu kierowanym do graczy, czyli przystawce do telewizora marki Xbox. Nie chodzi tu oczywiście o przygotowanego chałupniczo laptopa z Xbox Series S ani o lodówkę stylizowaną na Xboksa Series X, tylko o urządzenie ma służyć do strumieniowania gier z chmury bezpośrednio na telewizor w ramach usługi xCloud. Pozwoli to grać w produkcje z biblioteki Xbox Game Pass na największym ekranie z domu bez konieczności zakupu konsoli.

Gry z Xboksa bez Xboksa, czyli przystawka Microsoftu na zdjęciach

Po sieci krążą zdjęcia, które prezentują, jak taka przystawka do telewizora o roboczej nazwie Xbox Stream Box ma wyglądać w praktyce. Mamy tutaj do czynienia z prostopadłościenną kostką w białym kolorze przypominającym kształtem Xboksa Series S, ale o mniejszych gabarytach — ma być nieco większa od talii kart.

W urządzeniu, oprócz procesora i innych niezbędnych do przetwarzania obrazu podzespołach, znalazło się miejsce na moduł Wi-Fi oraz kilka portów takich jak Ethernet, USB-C, HDMI (z tyłu) oraz USB-A (z przodu). Oprócz tego widać w nim logo Xbox oraz przycisk włączania konsoli, w którym znalazł się odbiornik IR.

Design urządzenia może ulec jeszcze delikatnym zmianom, a chociaż premierę pierwotnie planowano na koniec 2021 r., to może się ona przesunąć ze względu na problemy logistyczne z podzespołami w fabrykach. A szkoda — bo samych konsol z rodziny Xbox jeszcze przez długi czas nie będzie się dało łatwo kupić.

Microsoft ma naprawdę sprytny plan.

Tego typu gadżet, jeśli tylko będzie rozsądnie wyceniony, to świetne rozwiązanie dla niedzielnych graczy, którzy nie potrzebują grać w najnowsze produkcje w najlepszej możliwej jakości i nie są gotowi na zakup konsoli Microsoftu. Spodoba się też posiadaczom starszych telewizorów za sprawą obsługi serwisów streamingowych dzięki możliwości instalacji aplikacji VOD.

Takie urządzenie sparowane z padem od konsoli Xbox One lub Xbox Series wystarczy do grania w gry z biblioteki Xbox Game Pass, do której trafiają zarówno indyki, jak i nieco starsze tytuły AAA od różnych deweloperów oraz… wszystkie nowe gry Microsoft Studios takie jak np. Flight Simulator. Dotyczy to również produkcji Bethesdy wykupionej przez firmę z Redmond oraz wybrane produkcji Electronic Arts w ramach EA Play.

Oprócz tego przystawkę do telewizora od Microsoftu będzie można wykorzystać do strumieniowania wszystkich gier z konsoli Xbox podpiętej do jednego telewizora w domu na inny ekran z połączoną przystawką. Otwartym pozostaje pytanie, kiedy doczekamy się obsługi biblioteki Xbox Game Pass w ramach usługi xCloud bezpośrednio na telewizorach. W teorii w końcu nic nie stoi na przeszkodzie, by aplikacja Xboksa była dostępna na Smart TV…

