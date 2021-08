xCloud nareszcie w aplikacji na Windows 10. To sposób na gry z Xboksa na PC

Jak grać w gry z Xbox Cloud Gaming?

Tak jak wykorzystanie przeglądarki w przypadku sprzętów z iOS oraz iPadOS było jednak niezbędne, tak w świecie komputerów nic nie stoi na przeszkodzie, by uruchamiać gry z usługi Xbox Cloud Gaming w ramach natywnej aplikacji, z czego Microsoft postanowił właśnie skorzystać. Co prawda na aplikację xCloud do przystawki do telewizora jeszcze czekamy, ale takowa pojawi się na pecetach.