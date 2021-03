Nadchodzi koniec PS Store na PS3, PSP i PS Vita. To wyrok śmierci dla starych gier

Mam nadzieję, że wieści o zamknięciu sklepu PS Store dla konsol PlayStation 3 się nie potwierdzą, a gracze nie zostaną odcięci od możliwości zakupu cyfrowych kopii gier. Dla wielu tytułów to może być wyrok śmierci ze względu na politykę Sony w kwestii wstecznej kompatybilności.

Do sieci trafiły informacje na temat zamknięcia sklepu z cyfrowymi grami dla konsol Sony starszych od PlayStation 4. Jeśli wieści przekazywane przez portal TheGamer.com się potwierdzą, posiadacze takich urządzeń jak PlayStation 3, PlayStation Portable i PlayStation Vita, którzy nie chcą inwestować na rynku wtórnym w nieprodukowane już od lat płyty i kartridże lub będą kiedyś zainteresowani grami, których na fizycznych nie wydano, zostaną na lodzie.

Zamknięcie sklepu w przypadku konsol PS3 i PSP ma nastąpić już 2 lipca, podczas gdy PS Store na PS Vita będzie działał do 27 sierpnia 2021 r.

Co ciekawe, ostatnia z wymienionych konsol będzie się cieszyć wsparciem najdłużej, chociaż jest najmniej popularna z całej trójki. Podczas gdy PlayStation 3 z 2013 r. sprzedało się w licznie 87,4 mln egzemplarzy, a PlayStation Portable z 2004 r. znalazło pomiędzy 80 a 82 mln nabywców, PlayStation Vita wydane w 2011 r. kupiło jedynie od 10 do 15 mln osób.

Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że PS3 doczekało się już dwóch następców, a Sony linię przenośnych konsol wygasiło całkowicie lata temu, ale i tak dla wielu ludzi zamknięcie PS Store’a na tych starych sprzętach to będzie cios. Problemem jest też to, iż japońska firma dopiero w PlayStation 5 zawarła mechanizm wstecznej kompatybilności i to taki działający tylko o jedną generację wstecz.

Brak możliwości zakupu gier w wersji cyfrowych w PlayStation Store będzie dla niektórych gier wyrokiem cyfrowej śmierci.

Część produkcji nigdy nie pojawiła się w sprzedaży na fizycznych nośnikach, a wyprodukowane płyty i kartridże mają to do siebie, że niszczeją i trafiają na śmietniki. W rezultacie kopii starych gier jest z roku na rok w obiegu coraz mniej. Jakby tego było mało, wielu kultowych produkcji na PS3, PSP i PS Vita nie uruchomimy na PS4 i PS5 w ogóle.

Co prawda jest tylko kilka wyjątków w postaci Remasterów, za które trzeba ponownie zapłacić, ale co do zasady stare gry są przywiązane do umierających na naszych oczach platform. Pozostaje mieć nadzieję, że brak możliwości kupna gier w PS Store na PS3, PSP i PS Vita nie pociągnie za sobą od razu braku możliwości pobierania gier uprzednio kupionych i przypisanych do konta…