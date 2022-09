To koniec Google Stadia. Teraz już na serio

Do 18 stycznia Stadia będzie funkcjonować jak do tej pory. Można będzie nadal grać w gry tak, jak do tej pory. Jednak po tej dacie usługa stanie się całkowicie niedostępna. I nieodwołalnie. Google zwróci klientom wszystkie pieniądze wydane na platformę, nikt nie powinien być poszkodowany. Trudno jednak traktować firmę z takim podejściem poważnie. Jedyne co osiągnęła w efekcie, to zniechęcenie konsumentów do idei strumieniowania gier.