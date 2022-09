Co na to Geralt? Cyberpunk 2077 z 20 milionami sprzedanych kopii

W ogólnym, możliwie szerokim ujęciu 20 milionów sprzedanych kopii to zawsze rewelacyjny wynik. W takim nakładzie sprzedają się tak uznane hity AAA jak Horizon Zero Dawn, Final Fantasy X, Monster Hunter World i nowy God of War. To również wynik osiągany przez najlepsze produkcje niezależne, co by wskazać ukochane przez graczy Stardew Valley czy Terrarię. Bez żadnego wątpienia mówimy więc o dużym sukcesie polskiej spółki oraz rodzimych deweloperów.