Cyberpunk 2077 bardziej popularny niż Wiedźmin. Netflix wyciąga polskie gry z dołka

Polski Cyberpunk 2077 to na ten moment siódma najpopularniejsza gra komputerowa na świecie, w oparciu o liczbę aktywnych graczy na platformie Steam. Każdy wydawca na świecie zabiłby lub złożyłby własną duszę w ofierze, by trafić do tego TOP 10. To tutaj od lat moszczą się takie branżowe hity jak CS:GO, GTA V czy Dota 2. Teraz do elitarnego grona dołączył Cyberpunk 2077. Ten sam, na którym przez ostatnie dwa lata wielu graczy - ze mną włącznie - wieszało psy, mając wiele do zarzucenia CD Projektowi.