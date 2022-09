Odświeżone menu personalizacji broni przypadło mi do gustu i wróciłem do niego po jakimś czasie, by przytwierdzić do karabinu tłumik, wymienić celownik na kolimator itp. Fajnie prezentuje się też sekcja Operatorów, gdzie możemy podejrzeć postaci obu stronnictw. Po stronie SpecGRU jest łącznie 9 postaci, z czego 5 jest dostępnych na start Open Bety. Druga frakcja nazwy się Kortac, a w niej można wybierać jako preferowanego każdego z 5 dostępnych operatorów.