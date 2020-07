GROM w Call of Duty: Warzone i Modern Warfare. Tak wygląda polski operator oraz krajowe emblematy

Osoby grające w Call of Duty: Warzone oraz Call of Duty: Modern Warfare ponownie mogą nabyć pakiet JW GROM z cyfrowego sklepu gry. Skorzystałem z tej okazji, aby dokładnie pokazać wam, jak wygląda polski operator.

Polscy gracze dosłownie wywalczyli sobie obecność Jednostki Wojskowej GROM w darmowym Call of Duty: Warzone oraz Call of Duty: Modern Warfare. Społeczność skupiona wokół tej gry skrzyknęła się kilka miesięcy temu za pomocą Internetu oraz mediów społecznościowych, wspólnie prosząc wydawcę o dodanie operatorów GROM do szerokiej listy skórek żołnierzy. Inicjatywie najprawdopodobniej pomógł fakt, że na terenie naszego kraju działa Infinity Ward Poland.

Wydawca wsłuchał się w postulaty polskich graczy, a GROM trafił do Call of Duty.

Paczka JW GROM, na którą składa się operator oraz pakiet kosmetycznych dodatków, była do kupienia jako rotacyjna oferta w wewnętrznym sklepie gry. Teraz JW GROM powraca, dzięki czemu wszyscy, którzy przegapili debiut polskiego operatora, mają ponowną szansę jego zdobycia. Zestaw JW GROM kosztuje 1200 punktów, czyli około 45 zł. W pakiecie znajdziemy:

Skórkę JW GROM dla Operatora Mil-Sim

Schemat Holger 26 “Surgical”

Emblemat “Play Havoc”

Wizytówkę “Silent Unseen”

Sprej “Thunder Rolls”

Oto jak operator GROM wygląda z bliska.

Skórka jest bardzo neutralna wizualnie. Świetnie nadaje się do klasycznego trybu multiplayer, jak również modułu battle royale oraz misji nocnych. Uniform pasuje wizualnie do Verdańska. Nie posiada żadnych przyciągających uwagę elementów, takich jak płaszcz czy odblaskowe powierzchnie. To uniwersalna skórka, którą chętnie ustawiłem jako domyślną dla każdego rodzaju operacji sieciowych.

Doceniam również drobne elementy, jak orzełek na klatce piersiowej oraz polska flaga na ramieniu żołnierza. Orzekła możemy także znaleźć na karabinku MKR. Polskie godło to także powtarzający się element emblematów oraz wizytówek dostępnych w paczce JW GROM.

Oczywiście skórka ma wyłącznie aspekt kosmetyczny. Uniform GROM nie sprawi, że zacznę być tak dobry jak operator tej elitarnej jednostki wojskowej. Mam jednak prywatną satysfakcję, że mogę wcielić się w polskiego profesjonalistę, walcząc o każdy metr kwadratowy niebezpiecznego Verdańska. Ponad 40 złotych to wysoka cena, ale biorąc pod uwagę, że to jedyne pieniądze jakie zostawiłem przez dwa lata grania w Warzone, z chęcią oddałem te środki zaangażowanym deweloperom.