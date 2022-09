Gram na smartfonie, bo nie stać mnie na kartę graficzną. Zobacz nowe gry na telefon z Androidem

Saitama, czyli tytułowy One Punch Man, z pewnością jest jednym z bardziej rozpoznawalnych bohaterów anime. W zasadzie jest to satyra na wszystkie anime walki jak choćby Dragon Ball, co gwarantuje tony humoru i dobrej zabawy. Czy One Punch Man: The Strongest usatysfakcjonuje fanów serii? Wedle mnie OPM wciąż nie doczekał się dobrej gry (niezależnie od platformy), ale... oceńcie sami.