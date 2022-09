Na stadionach wyraźnie się zazieleniło. To oczywiście nic nowego - twórcy serii FIFA co jakiś czas zmieniają paletę barw, by odróżniać produkt od poprzednika. Jednak grafika edycji 23 faktycznie jest najlepsza w historii - w zakresie kształtów, animacji i generalnych odczuć. W końcu mogą to poczuć posiadacze komputerów osobistych, bo gra dla PC wyemigrowała na ulepszony silnik z większą biblioteką animacji oraz poprawioną fizyką. Rok temu takie rozwiązanie było dostępne tylko na PS5 i Xbox Series.