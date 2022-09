Ubiegłoroczny Blade 17, podobnie jak Blade 15, miał tendencję do magentowego zafarbu, którego nie dało się skorygować nawet po kalibracji. Tutaj taki problem nie występuje i nawet porównując wyświetlany obraz do mojego poprawnie skalibrowanego BenQ SW320 nie dostrzegłem żadnych istotnych rozbieżności kolorystycznych. Co niemniej istotne, Razerowi udało się do minimum ograniczyć wyciek światła na krawędziach i ujednolicić intensywność podświetlenia, co – mówiąc ludzkim językiem – pozwala bez stresu wykorzystać ten laptop w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających wiernego odwzorowania barw.