To nie jest klawiatura dla amatorów. Razer Deathstalker V2 Pro - recenzja

Deathstalker V2 Pro to definitywnie najlepsza klawiatura w portfoilio Razera. Jeśli otworzyliście ten tekst jako fani marki, by dowiedzieć się, czy nowa, niskoprofilowa klawiatura mechaniczna daje radę, to odpowiadam od razu – daje. Nie mogłoby być inaczej, zważywszy na fakt, że mówimy o klawiaturze za 250 euro, czyli 1100-1200 zł, co plasuje ją na samiutkim szczycie klawiaturowej drabiny i nie bez przyczyny, wszak nowy Deathstalker to konstrukcja przeznaczona raczej dla zawodowców i największych entuzjastów, niż dla przeciętnego gracza.