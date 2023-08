Razer będzie golił swoich klientów. Ostro polecieli

Razer twierdzi, że „społeczność naprawdę zainteresowała się naszym żartem, a my po prostu nie mogliśmy przepuścić okazji, by wprowadzić go w życie”. Dzięki czemu dostaliśmy maszynkę Gillette sygnowaną jedną z najpopularniejszych marek tworzących akcesoria dla graczy. Szkoda, że nie ma podświetlenia RGB, nawet w tej podstawce, co fajnie by wyglądało - jest to przecież znak rozpoznawalny dzisiejszych sprzętów dla graczy.