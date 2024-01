To urządzenie ma rozwiązać problem przenośnych sprzętów do gier. Już nie mogę się doczekać

Steam Deck, ASUS ROG Ally i Lenovo Legion Go - wszystkie handheldy do gier korzystają z podzespołów AMD. MSI Claw to pierwsze urządzenie tego typu, w którym odnajdziemy komponenty Intela: Intel Core Ultra 7 155H ze zintergrowaną grafiką Intel Arc. Mamy więc do czynienia z zasadniczą różnicą, która może znacząco przełożyć się na wydajność oraz czas działania na akumulatorze.