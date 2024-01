Ożeń się z Amazfitem. Pierścień Helio Ring wjeżdża na palce

Amazfit postanowił nie czekać na to, aż giganci przedstawią swoje pierścienie do mierzenia aktywności fizycznej, tylko na trwających właśnie targach CES odbywających się w Las Vegas, pokazał swój pierścień, który otrzymał nazwę Helio Ring. Zapytacie, po co jest taki pierścień, skoro ludzkość ma smartwatche? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Z jednej strony od lat obserwujemy trend wśród producentów akcesoriów wearables do tego, żeby ich produkty wyglądały na biżuteryjne, żeby stały się ozdobą noszoną na co dzień. W takim wypadku zgrabny pierścień na palcu sprawdzi się doskonale.