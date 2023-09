Ten zegarek ma przywrócić równowagę w twoim życiu. Amazfit z ciekawą premierą

Treści wyświetlane są na 1,5-calowym ekranie AMOLED o rozdzielczości 480 x 480 pikseli i jasnością na poziomie 1500 nitów, co jest świetną wartością. Klienci będą mogli wybrać jedną z ponad 200 tarcz. Zegarek wazy 35 g, ale jest to waga samej koperty, która ma wymiary 46 x 46 x 10,6 mm. Ramka wykonana jest z aluminium, a spód urządzenia to tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym. Na boku urządzenia znajdziemy obrotową koronkę oraz przycisk akcji. Pojemność akumulatora to 475 mAh, co ma wystarczyć na 14 dni pracy bez włączonego trybu AoD i z trybem oszczędzania baterii i 5 z AoD. To bardzo dobry wynik, który na pewno sprawdzimy w praktyce. Czas ładowania to około dwie godziny.