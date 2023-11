Amazfit Active debiutuje w Polsce. Wygląda dobrze i nie powali ceną

Amazfit w tym roku nie próżnuje i wprowadza do sprzedaży nowy model smartwatcha. Tym razem kierowanego dla osób, które nie potrzebują wydawać majątku na zegarek, a same funkcje pomiaru aktywności fizycznej są niewystarczające. Od premiery modelu Balance producent kładzie nacisk również na kwestie związane ze zdrowiem psychicznym. Urządzenie monitoruje nie tylko parametry, które dobrze znamy z tego typu urządzeń, czyli aktywność fizyczną, tętno i puls, ale również odczytuje dane biometryczne, żeby sprawdzić, jak użytkownik wypoczywa. Jeżeli uzna, że trzeba pomóc w relaksie, to emituje dźwięki, które mają pomóc w poprawie samopoczucia. To rozwiązanie nazywa się Zepp Aura. Poziom wypoczynku przedstawiany jest w parametrze o nazwie Readiness.