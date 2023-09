Nowy smartwatch Amazfit ląduje w Polsce. Wygląda elegancko i zapłacisz nim w sklepie

Portal Pepper poinformował, że na polskim Amazonie pojawił się zupełnie nowy zegarek. Mowa o Amazfit Balance. Urządzenie na innych rynkach co prawda jest dostępne już od początku września, ale do nas trafiło dopiero kilka dni temu. Nowa propozycja popularnej firmy jest o tyle ciekawa, że wygląda elegancko i oferuje nowy system płatności Zepp Pay, który z początkiem września trafił do Polski, ale o tym zaraz.