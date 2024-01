Samsung zrobił nietypowy głośnik. Nie mylić z obrazem

Urządzenie może zapewnić dźwięk przestrzenny, jeśli połączymy go z jednym z nowych telewizorów lub soundbarów Samsunga wydanych w 2024 r. (np. z modelem S95D wyposażonym w przeciwodblaskowy wyświetlacz OLED nowej generacji, który firma również pokazała na CES). Jeśli chodzi o zaplecze połączeniowe, to mamy do dyspozycji Wi-Fi oraz Bluetootha, więc tak naprawdę wszystko, czego potrzebujemy. Jak można było się spodziewać, sprzęt wymaga kabla zasilającego (ten przynajmniej jest bardzo cienki), który musimy poprowadzić do gniazdka.