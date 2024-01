Widziałem przeźroczysty telewizor i to, co było za nim. Nie mam pojęcia po co

LG to jeden z wiodących innowatorów na rynku telewizorów konsumenckich. To właśnie za sprawą tej firmy udało się spopularyzować technologię OLED wprowadzając doskonały kontrast i reprodukcję ruchu do pokojów dziennych użytkowników. Tymczasem oglądając poniekąd imponującą prezentację jak najbardziej innowacyjnego telewizora LG OLED T, trudno się nie zastanowić nad pytaniem a po co mi to.