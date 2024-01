LG zrobił przezroczysty telewizor. Chciałbyś mieć taki w swoim salonie

Urządzenie ma na pokładzie funkcję Always on Display, znaną m.in. ze smartfonów, dzięki której może służyć do wyświetlania najróżniejszych scen – drzew, kwiatów, rybek czy nawet obrazów. Nie oznacza to, że sprzęt ma pełnić wyłącznie rolę dekoracyjną i nie może zostać wykorzystany jako zwykły telewizor do oglądania np. seriali. Wystarczy jedno kliknięcie, a telewizor rozwinie nieprzezroczystą folię, która ma zapewnić wyższy kontrast i bardziej wyraziste kolory, dzięki czemu stanie się "zwykłym telewizorem".