Świetny obraz, a wszyscy gapią się w projektor. Widziałem Qube od LG

Podobnie dobre wrażenie robił na targach CES 2024. Wystawa z projektorem była oblegana przez zainteresowanych zwiedzających, choć Qube od LG sam w sobie nie oferuje nic rewolucyjnego pod względem technicznym. Ale czy wygląd to faktycznie jedyne, co ma do zaoferowania i czy wymyślna obudowa kryje w sobie przeciętny sprzęt? Po raz pierwszy mogliśmy to wstępnie sprawdzić i wygląda na to, że to również całkiem niezłej klasy urządzenie.