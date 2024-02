Widziałem w telewizji reklamę przeglądarki. Teraz już wiem, po co Google reklamuje Chrome'a w TV

A co ona ma do tego? Ta reklama wbrew pozorom nie jest skierowana do wszystkich, tylko do posiadaczy iPhone'ów, którzy lada moment otrzymają możliwość instalacji zewnętrznych aplikacji z poziomu App Store. Do tej pory jeżeli ktoś chciał mieć Google Chrome na iPhonie, to tak naprawdę miał nakładkę wyglądającą jak Chrome, która korzystała z silnika Safari. Nie miała więc wszystkich funkcji, które my androidziarze dobrze znamy.