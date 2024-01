Google Chrome w nowej wersji. Wreszcie będzie działać lepiej na tych urządzeniach

Google Chrome to zdecydowanie najpopularniejsza przeglądarka na świecie – zarówno jeśli o komputery osobiste (laptopy), jak i urządzenia mobilne, takie jak smartfony i tablety. Jak wiadomo, Windows działa nie tylko na procesorach x86 (AMD, Intel), ale także na czipach ARM. Dotychczas Chrome nie miał wersji na ARM, co skutkowało koniecznością korzystania z warstw kompatybilności. Teraz się to zmienia.