Google oficjalnie: tryb incognito nie jest anonimowy

To krok w dobrym kierunku, ponieważ Google wreszcie jasno wskazuje, że tryb incognito nadal gromadzi różnorodne dane. Jest to praktycznie tryb, w którym historia przeglądania zniknie po zamknięciu ostatniego okna. I to wszystko. Wersja Chrome 122 trafi do wszystkich użytkowników za kilka miesięcy, więc wtedy nowy opis okien incognito powinien pojawić się w przeglądarkach na całym świecie.