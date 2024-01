Apple pozamiatał króla smartfonów. Takich wyników nikt się nie spodziewał

Trzecie miejsce należy do Xiaomi, czyli można mówić o stabilności. Udział w rynku spadł z 12,7 proc. do 12,5 proc., a sprzedaż ze 153,2 mln szt. do 145,9 mln szt. Czwarte miejsce należy do Oppo, które zaliczyło spadek udziału w rynku z 9,5 proc. do 8,8 proc., a sprzedaży z 114,4 mln szt. do 103,1 mln szt. W przypadku tych dwóch producentów sytuacja jest stabilna, ale nie mogą spać spokojnie, bo na plecach czują oddech wschodzącego rywala.