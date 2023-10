Takie wyniki wykręcił iPhone 15 po miesiącu na rynku. Apple powinien otworzyć piekarnię

Co ciekawe zmienia się rozkład sprzedaży iPhone'ów. Modele z serii Pro i Pro Max odpowiadają już za 61 proc. wszystkich sprzedanych egzemplarzy, gdzie jeszcze rok temu była to połowa. To imponujący wzrost rok do roku. W samym wrześniu, a więc w momencie startu przedsprzedaży, udział procentowy modeli Pro i Pro Max wynosił aż 68 proc.