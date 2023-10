iPhone 15 Pro grzeje się jak kaloryfer. Apple powiedział, co z tym zrobi

Od kiedy pierwsze egzemplarze iPhone'ów 15 Pro i Pro Max trafiły do klientów, nowi właściciele zaczęli licznie informować o nadmiernym - w porównaniu do poprzednich smartfonów Apple'a - nagrzewaniu się urządzeń. Jak informowaliśmy na Spider's Web, wyjątkowo wysokie temperatury podczas korzystania z iPhone'a 15 Pro występują nie tylko podczas pierwszego uruchomienia telefonu oraz ładowania, ale także podczas zwykłego korzystania ze smartfona.



Sprawa jest całkiem poważna bowiem według relacji niektórych osób, iPhone 15 Pro osiąga na tyle wysokie temperatury, że niemożliwym jest trzymanie go w dłoni. Teraz głos w sprawie zabrał Apple, które potwierdza przyczynę i zapowiada rozwiązanie problemu.