Apple znowu popsuł baterię? Ta aktualizacja nie polepszy wam dnia

iOS 17 trafił oficjalnie na serwery Apple’a - i do pobrania przez was - pod wieczór 18 września. Po kilkunastu godzinach z nową wersją oprogramowania, użytkownicy zaczęli zgłaszać trochę problemów. Jednym z nich jest potężne zużycie baterii oraz krótki czas działania na naładowaniu. Co się dokładnie dzieje?