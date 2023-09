iPhone 15 ma problem z powerbankami. Na to uważajcie

Jedynym rozwiązaniem jest korzystanie z portu USB-A do ładowania - to zalecenie od samego Ankera, który ma wiedzieć o problemie. Można zresztą uznać, że jest to dość uniwersalna porada. Jeżeli wasz powerbank z USB-C nie będzie chciał współpracować z iPhone’em, skorzystajcie ze starego, dobrego, USB-A.