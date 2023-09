iPhone 15 to teraz także powerbank. Naładujesz nim inne telefony i nie tylko

Teraz, gdy iPhone'y 15 mają USB-C, można naładować iPhonem smartfon z Androidem. Funkcję postanowiono przetestować na krótkim filmie YouTube stworzonym przez PetaPixel. Podłączając Google Pixel Folda do iPhone'a 15 na filmie udało się ładować Google Pixela przy pomocy iPhone'a. To coś, co wcześniej nie było możliwe.