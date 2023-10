Masz BMW i iPhone'a 15? Pod żadnym pozorem nie ładuj smartfona w samochodzie

To w końcu iPhone'y mogą robić za cyfrowy kluczyk do otwierania i uruchamiania samochodu i to CarPlay najlepiej działa w BMW, a nie Android Auto. Tymczasem liczni użytkownicy forum MacRumors donoszą o dziwnej przypadłości. Ładowanie indukcyjne w BMW potrafi uszkodzić chip NFC w iPhonie 15, który nie dość, że odpowiada za Apple Pay, to dodatkowo za działanie cyfrowego kluczyka do BMW. Inne modele nie są zagrożone, chodzi wyłącznie o najnowszą odsłonę. Jest to dziwne i nietypowe.