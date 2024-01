Mapy Google nauczyły się nowej sztuczki. Nie zgubisz się, gdy stracisz połączenie

To bardzo proste – wystarczy wejść do ustawień Map Google > Nawigacja i tam w zakładce Opcje trasy będzie widoczna funkcja beaconów Bluetooth. Jeśli ją zaznaczymy, to aplikacja poprosi nas o pozwolenia (m.in. do korzystania z modułu Bluetooth) i tutaj musimy się oczywiście zgodzić. Aby móc skorzystać z rozwiązania trzeba pamiętać o pozostawieniu Bluetooth włączonego, co w przypadku nowoczesnych smartfonów nie powinno mieć większego wpływu na pobór mocy i baterię naszego telefonu.