Taki jest Exynos 2400 z nowych Galaxy S24. Czym różni się od serca Galaxy S24 Ultra?

W ubiegłym roku niezależnie jaki model kupiliśmy, to otrzymaliśmy Snapdragona 8 Gen 2 For Galaxy (seria S23 wciąż jest dostępna i to w coraz lepszych cenach). Natomiast jeśli faktycznie chcemy najnowszego Galaxy, bo zależy nam na funkcja AI czy 7 latach wsparcia (aktualizacji systemu Android oraz zabezpieczeń), to za ok. 4000 i 5000 zł mamy do wyboru Galaxy S24 i S24+. Oba modele mają Exynosa 2400, który nieco się od Snapdragona 8 Gen 3 z Galaxy S24 Ultra.