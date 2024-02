Urządzenie VR sterowane mózgiem? Oni już nad tym pracują

Obecnie świat z ciekawością obserwuje poczynania startupu Elona Muska, Neuralink. Pod koniec stycznia firma poinformowała o pomyślnym wszczepieniu w mózg pierwszego pacjenta implantu z interfejsem mózg-maszyna, a wczoraj miliarder poinformował o zdolności pacjenta do poruszania kursorem myszy za pomocą myśli.



Tak więc wydawać by się mogło, że jakiekolwiek urządzenie zaprojektowane z myślą o rozrywce również będzie wymagać podobnej ingerencji w ciało. Jednak według Marka Zuckerberga nic z tych rzeczy, a technologia pozwalająca na to nie jest aż tak odległa, jakby się mogło wydawać.