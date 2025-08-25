/
  SPIDER'S WEB
  Technologie
  Oprogramowanie

Google ma nowe narzędzie do wideo. Wystarczy przeglądarka

Google udostępniło właśnie szerszemu gronu użytkowników narzędzie Vids, które umożliwia tworzenie prostych filmów z poziomu przeglądarki. Usługa dostępna jest w pakietach Workspace oraz Google AI i została wyposażona w funkcje wspierane przez sztuczną inteligencję.

Marcin Kusz
AI w narzędziu Vids pomoże stworzyć prosty film
Google Vids działa w przeglądarce i umożliwia tworzenie krótkich materiałów wideo do celów zawodowych, m.in. do wewnętrznych komunikatów, szkoleń czy prezentacji. Narzędzie zintegrowane jest z Dyskiem Google i Dokumentami, co ułatwia wykorzystanie istniejących materiałów tekstowych do tworzenia wideo. Nowością jest możliwość wygenerowania wstępnego scenorysu filmu na podstawie prostego promptu tekstowego. Edytor sugeruje układ scen, dodaje obrazy, muzykę i inne zasoby z wbudowanej biblioteki multimediów.

Funkcje AI i możliwość nagrywania

W Vids można nagrywać własny głos, ekran lub wideo z kamery, a także korzystać z telepromptera. Do generowania obrazów wykorzystano model Imagen 4, natomiast za tworzenie klipów wideo na podstawie tekstu odpowiada model Veo 3. Oba rozwiązania działają na podstawie AI i pozwalają na tworzenie prostych materiałów wizualnych bez konieczności korzystania z zewnętrznego oprogramowania. Gotowy film może trwać maksymalnie 10 min, natomiast z Dysku można zaimportować dłuższy materiał (do 30 min) i go przyciąć.

Podobnie jak w przypadku innych aplikacji Google, w Vids dostępne są funkcje współdzielenia i edycji grupowej. Użytkownicy mogą nadawać różne poziomy uprawnień – edycji, komentowania i wyświetlania.

Edycja i obróbka wideo w Google Vids

Nowe narzędzie od Google nie zastępuje oczywiście profesjonalnych programów do montażu, ale oferuje prostą i intuicyjną edycję filmów w przeglądarce. Może to być szczególnie przydatne w codziennej pracy biurowej. Użytkownik może w prosty sposób dodawać nagrania głosu, obrazu lub ekranu, a także edytować poszczególne sceny za pomocą gotowych szablonów.

Narzędzie pozwala na:

  • przycinanie ujęć;
  • układanie scen według sugerowanego konspektu;
  • dodawanie muzyki i obrazów z banku mediów;
  • generowanie własnych grafik lub klipów wideo za pomocą AI.

Gotowy film można dostosować wizualnie pod swoje preferencje: zmienić układ scen, dodać przejścia, muzykę tła lub wygenerowane obrazy. Wszystko to odbywa się w przeglądarce, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Obecnie Vids można tworzyć i edytować tylko na komputerze. Odtwarzanie filmów jest jednak możliwe także na urządzeniach mobilnych.

REKLAMA
