Strzelają w Polsce Apachami. To historyczny moment

Już w tę środę na polskim wybrzeżu zapisze się nowy rozdział w historii współpracy militarnej USA i Europy. Na poligonie w Ustce zostanie przeprowadzony pierwszy na Starym Kontynencie testowy ostrzał pociskiem Spike NLOS z pokładu amerykańskiego śmigłowca AH-64E Apache Guardian. To nie tylko demonstracja nowoczesnej technologii, ale także dowód na rosnące znaczenie Polski w regionalnej strukturze bezpieczeństwa NATO.

Jak czytamy na łamach Defence24, za przeprowadzenie ćwiczenia będzie odpowiadać 12 Brygada Lotnictwa Bojowego Armii Stanów Zjednoczonych. Jest to jedyna taka formacja lotnicza USA stacjonująca na stałe w Europie. Jednostka bazuje w Niemczech i od pewnego czasu dysponuje śmigłowcami Apache w najnowszej wersji v6, zintegrowanymi właśnie z pociskami Spike NLOS.

Spike NLOS – zasięg nowej generacji

Spike NLOS (Non Line of Sight) to izraelski pocisk kierowany nowej generacji, wyróżniający się możliwością rażenia celów z bardzo dużej odległości – do 32 km w standardowej wersji i nawet 50 km w wersji rozwojowej. Zastosowanie łącza danych i głowicy optoelektronicznej umożliwia skuteczne trafienie nawet celów ukrytych za przeszkodami terenowymi.

Do tej pory uzbrojenie śmigłowców Apache opierało się głównie na pociskach o zasięgu około 8-10 km. Integracja z systemem Spike NLOS oznacza więc radykalny skok zdolności operacyjnych, szczególnie w warunkach współczesnego pola walki. W dodatku pociski mogą być odpalane nie tylko z powietrza, ale też z platform lądowych i morskich. Znacząco zwiększa to ich uniwersalność.

Polska jako poligon innowacji. Co na to Wojsko Polskie?

Wybór Ustki jako miejsca pierwszego strzelania z Apache Spike NLOS w Europie to nie przypadek. Polska odgrywa coraz większą rolę w amerykańskiej strategii wojskowej w regionie. Wojsko Polskie już w 2024 r. zakontraktowało dostawy śmigłowców Apache Guardian, a według informacji przekazanych podczas Defence24 Days przez płk. Krzysztofa Zwolińskiego, trwają również analizy w sprawie zakupu samych pocisków Spike NLOS.

W przyszłości testowane obecnie rozwiązanie może więc trafić także na wyposażenie polskiej armii. Tym bardziej że obecnie druga z amerykańskich brygad lotnictwa bojowego operuje rotacyjnie właśnie z terytorium Polski, co wzmacnia współdziałanie i interoperacyjność.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: Wojsko Polskie

Marcin Kusz 25.08.2025 20:26

