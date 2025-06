Śmigłowce Apache w Polsce. Potężny skok naprzód naszej armii

Choć docelowo Polska zamówiła aż 96 sztuk śmigłowców AH-64E Apache Guardian, które trafią do służby od 2028 r., to już teraz do naszego kraju przyleci osiem maszyn w starszej wersji D. Umowa leasingowa zawarta z USA w lutym 2025 r. zakłada, że te helikoptery będą służyły przede wszystkim do celów szkoleniowych.