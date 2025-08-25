/
Nie czekam na konkurencję AirDropa, tylko jego następcę. Unio, twój ruch

Google chce, by funkcja Quick Share, czyli odpowiedź na AirDropa, zaczęła działać na iPhone’ach. A ja żałuję, że to właśnie w tej kwestii Unia Europejska nie ciśnie Apple’a o poluzowanie zasad. Ja to QuickDrop albo AirShare w wersji zarówno na iOS-a, jak i na Androida najbardziej chciałbym zobaczyć.

Piotr Grabiec
AirDrop jest jednym rozwiązań, które trzymają mnie przy ekosystemie Apple’a. Funkcja łatwego wysyłania danych z pominięciem chmury na inne sprzęty tej marki - zarówno własne, jak i cudze - jest niezwykle przydatna w praktyce. Możliwość nawiązania połączenia poprzez przysunięcie jednego telefonu do drugiego to z kolei już takie nadgryzione jabłko na torcie. Nie da się prościej dzielić plikami, w tym zdjęciami, linkami do stron internetowych itd.

Korzystam z tego narzędzia zarówno w domu, gdy chcę coś szybko wysłać żonie, jak i na wyjazdach wakacyjnych, gdy pod koniec pobytu wszyscy znajomi wysyłają sobie nawzajem zdjęcia z wyjazdu. Często też używam AirDropa w pracy, by np. przesłać klipy wideo bezpośrednio na komputer montażysty lub w celu przetransferowania dokumentu z telefonu na tablet, gdy lecę samolotem. NameDrop pozwala z kolei w ten sam sposób wysyłać wizytówki i jest zgodny nawet z Apple Watchami.

Quick Share na Androida to odpowiedź na AirDropa, która może lada moment trafić na iPhone’y.

Google pozazdrościł Apple’owi funkcji łatwego przesyłania danych i przygotował z czasem swoje własne narzędzie o nazwie Nearby Share. Usługi tego typu próbowały stworzyć co prawda też inne firmy, ale działały one wyłącznie pomiędzy urządzeniami jednej lub kilku marek. Jedną z nich był Quick Share od Samsunga, który z czasem… zastąpił Nearby Share na smartfonach z Androidem na bazie partnerstwa pomiędzy koreańską a amerykańską firmą.

Quick Share, który stał się częścią Androida, działa dziś na podobnej zasadzie, co AirDrop, ale pomiędzy smartfonami z mobilnym systemem Google’a oraz komputerami z systemami ChromeOS od Google’a lub… Windows, gdyż i Microsoft wskoczyła do tego samego wagonika. Google pracuje teraz nad tym, aby z tej funkcji można było skorzystać również na urządzeniach konkurencji, co odkryto poprzez analizę kodu nowej wersji Google Play Services.

Nie działa to jeszcze w pełni, ale udało się już wymusić wyświetlenie na smartfonie z Androidem ekranu, który wspomina o wymaganiu „zalogowania się, aby udostępniać pliki na sprzęty marki Apple”. Jest tylko jeden problem - aby to działało, posiadacz iPhone’a, iPada lub Maka będzie musiał pewnie zainstalować apkę do obsługi QuickShare. Nie jest też jasne, czy będzie ona mogła działać w tle, czy też w celu odebrania plików trzeba będzie najpierw ją uruchomić.

Unia Europejska powinna zająć się integracją AirDropa i QuickShare.

Dopóki możliwość wysyłania danych na iPhone’y z użyciem QuickShare nie będzie działać zaraz po wyjęciu telefonu Apple’a z pudełka, dopóty pozostanie jedynie ciekawostką, z której skorzystają tylko zaawansowani użytkownicy, a z perspektywy zwykłego Kowalskiego nic się nie zmieni. I to jest obszar, w którym regulacje mogłyby faktycznie nam pomóc - tak jak to miało miejsce w przypadku wymuszenia na producentach sprzętu przejścia na standard USB-C.

Urzędnicy ze Starego Kontynentu wprowadzili przy tym szereg przepisów pod parasolem Digital Markets Act (DMA), które nakładają na tzw. gatekeeperów pewne obowiązki. Przymuszają tym samym firmy pokroju Apple’a do zmiany praktyk biznesowych. Problem w tym, że europejscy urzędnicy zrobili nam w rezultacie niedźwiedzią przysługę, skupiając się za bardzo na aplikacjach spoza App Store’u i nowych funkcjach, ignorując całkowicie takie obszary, jak właśnie dzielenie się plikami.

Czytaj inne nasze teksty poświęcone DMA:

AirDrop i QuickShare to dwie usługi służące do tego samego zadania, ale w obrębie dwóch różnych ekosystemów sprzętowo-programowych. Z perspektywy użytkowników powinny zostać połączone. To, że dwaj potentaci na rynku mobilnym rozwijają swoje rozwiązania do przesyłania danych z jednego urządzenia na drugie niezależnie od siebie, nie jest sytuacją optymalną z naszej perspektywy. Apple najwyraźniej jednak ani myśli się ugiąć, bo to on występuje tu z pozycji siły.

Tim Cook zapewne nawet nie myśli o tym, by udostępnić funkcję AirDrop w wersji na smartfony z Androidem i na komputery z systemem Windows, bo nie ma w tym interesu - to jedno z rozwiązań, które mogą przekonać użytkowników do zakupu kolejnych sprzętów Apple’a. Google próbuje za to ze swoim QuickShare wejść do rezerwatu, ale bez wsparcia ze strony urzędników nie będzie w stanie przygotować na sprzętach konkurencji narzędzia tak samo wygodnego, jak to natywne.

A szkoda, bo chciałbym, abyśmy kiedyś doczekali się QuickDropa tudzież AirShare’a. To faktycznie byłaby zmiana korzystna dla wszystkich użytkowników.

25.08.2025 21:19
Tagi: AndroidAppleGoogleiOSiPhoneQuick Share
