Unia traci cierpliwość do Apple'a. Koncern mówi "to nadużycie"

Jak informuje Bloomberg, w odpowiedzi na ten dokument Apple opublikował własny, zatytułowany wymownie "To staje się osobiste. Jak nadużywanie wymogu interoperacyjności DMA może narazić prywatne informacje użytkowników". W dokumencie koncern wyraża zaniepokojenie unijną ustawą o rynkach cyfrowych (DMA), twierdząc, że unijne wymogi dotyczące interoperacyjności mogą zagrozić prywatności użytkowników. Według Apple'a, gdyby spełniło ono wszystkie żądania Komisji Europejskiej, doprowadziłoby to do narażenia użytkowników sprzętu Apple na niekontrolowane wykorzystanie ich danych przez firmy trzecie korzystające z otwartości wcześniej pilnie strzeżonych funkcji, narzędzi i opcji.