Historyczna decyzja Apple: w iMessage pojawi się RCS. Co to dla nas oznacza?

Rich Communication Services (RCS), to protokół komunikacji pomiędzy operatorami komórkowymi oraz urządzeniami (smartfonami) a operatorami komórkowymi, który ma zastąpić SMS-y. W przypadku większości użytkowników smartfonów z Androidem, korzystają oni z RCS, nawet nie mając o tym pojęcia. Bo RCS włączone jest domyślnie w popularnych aplikacjach do SMS-ów, m.in. Wiadomości Google oraz Wiadomości Samsung, i to właśnie dzięki niemu wiadomości wymieniane w tych aplikacjach mogą zawierać nagrania głosowe, zdjęcia czy emoji.



Jednak Apple nie było skore do przyjęcia RCS przez bardzo długi czas, a w 2022 r. sam Tim Cook przyznał, że koncern "nie ma planów" wprowadzenia kompatybilności. Rok później Apple jednak zmieniło zdanie, a teraz firma z Cupertino potwierdziła datę udostępnienia wcześniej okraszonego całkiem słusznymi domysłami RCS w iOS.