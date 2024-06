Smartfony stają się tym, czym niegdyś klasyczne telefony. Reliktem przeszłości

Obecna w komputerach Mac, tabletach iPad i telefonach iPhone usługa Apple Intelligence nie jest niczym nowym. To wręcz na swój sposób upokarzająca imitacja udogodnień, jakie już jakiś czas temu Microsoft wprowadził do aplikacji Microsoft 365 i Windowsa, a Google do Google Workspace i Androida. Nie ma to jednak żadnego znaczenia, bo Apple to firma wyjątkowa. iPhone nie był pierwszym smartfonem - ale to ten produkt sprawił, że wszystkie telefony komórkowe wyewoluowały w smartfony.