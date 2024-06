Dzisiaj miałem zmienić iPhone'a na Androida. Apple najpierw mnie zatrzymał, a potem puścił

No i co najważniejsze zaprezentowano zupełnie przeprojektowaną Siri, która pozwala ingerować w sposób działania iPhone'a w sposób niespotykany do tej pory. Można będzie do niej mówić, pisać, odnosić się do tego, co wyświetlane jest aktualnie na ekranie, wydawać polecenia wykonania konkretnych czynności we wskazanych aplikacjach itd.