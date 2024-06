Jeśli jeszcze nie masz Apple Watcha, to teraz kupisz. Apple pokazał świetne nowe funkcje

Dzięki nowym funkcjom zegarek przeanalizuje treningi, oceni ich wpływ na ogólną kondycję organizmu, obliczy efekty aerobowe i anaerobowe, oceni postępy, podpowie czy powinniśmy odpoczywać dłużej pomiędzy treningami. Niektórzy powiedzą, że to rzeczy, które mają Garminy i Huaweie od lat i będzie miał rację, ale co z tego, skoro to Apple Watch jest najpopularniejszym smartwatchem na świecie? To jest naprawdę długo wyczekiwana funkcja, która jeżeli będzie działać, tak jak na zapowiedzi, to stanie się naprawdę przydatna. Do tego dochodzi szybka ocena stanu zdrowia (Huawei znowu pozdrawia) za sprawą Vital App. Oprócz analizy może wysyłać powiadomienia, że np. temperatura skóry zbytnio wzrosła, czy też o zaobserwowanych niekorzystnych trendach w ostatnich godzinach/dniach.