iPadOS 18 już tu jest. Wreszcie skorzystasz z kalkulatora na iPadzie, po 14 latach

Co więcej, nowa wersja wprowadza nowy wygląd ikon aplikacji w trybie ciemnym. Jeśli korzystaliście kiedykolwiek z iPada w nocy, to wiecie, jak ikonki mogą "dać po oczach". Co więcej, w nowym iPadOS 18 będzie można dostosowywać kolory ikon tak naprawdę w dowolny sposób - czerwono, zielono, niebiesko. Tak jak tego dusza zapragnie. Dodatkowo przeprojektowano trochę centrum sterowania - jest trochę nowocześniej, zostały wprowadzone nowe sekcje kontroli. Zupełnie jak w iOS 18.