Całe życie korzystam z Windowsa. Spróbowałem macOS i poczułem się jak jaskiniowiec

W Windowsie gdy klikniemy guzik maksymalizowania, to okno po prostu się rozszerza - jeśli klikniemy ikonę innego programu na pasku menu, to aplikacja wyświetli się ponad w rozszerzonym oknem. Na maku niestety to tak nie działa, ponieważ po kliknięciu innej aplikacji z Docka (czyli tego paska z ikonami) jesteśmy kierowani do innego pulpitu wirtualnego z innymi aplikacjami. Zagorzali użytkownicy macOS powiedzą, że jest to lepsze, bo można łatwiej zarządzać aplikacjami. Dla mnie jednak jest to zupełnie niewygodne i nieintuicyjne, co wynika z moich przyzwyczajeń.